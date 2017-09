bonsoir, comme le titre l'indique je donne une clef steam aux 1er arrivés et 1 clef par personneVoici les jeux:DMC:devil may cry (Medhyd)Resident Evil 6 (kloko )Dead Rising 2ff the record (Gregnas)Strider (Mickele)

Who likes this ?

posted the 09/05/2017 at 12:04 AM by kizu