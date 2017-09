Après American McGee's Alice (2000) et Alice : Retour au Pays de la Folie (2011), EA se laissera-t-il convaincre de valider le développement d'un nouveau jeu basé sur le personnage de Lewis Carroll ? American McGee veut y croire puisque le projet qu'il soumettra, nom de code Alice : Asylum, présentera des illustrations, les contours du concept ainsi qu'un modèle économique. McGee n'a pas encore commencé à travailler sur cette proposition mais il invite dès maintenant les fans à s'enregistrer à la liste de diffusion pour témoigner auprès d'EA leur envie de voir un nouveau jeu Alice. Lorsqu'il ne traverse pas le monde sur son bateau pour imiter son idole Cousteau, American McGee continue de travailller sur différents projets en connaissant des fortunes diverses. Il a récemment validé un joli succès sur Kickstarter avec Out of the Woods, un jeu de cartes façon Uno sur fond de contes de fées sombres.