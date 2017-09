Voici une Information autour des jeux Final Fantasy XII : The Zodiac Age et Crash Bandicoot N. Sane Trilogy :VgChartz a mis en ligne les chiffres pour le 15 juillet. On peut y voir le lancement du jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age sur Ps4. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy se vendrait encore très bien.Au niveau des consoles, la Ps4 garderait la première place, suivie de la Nintendo Switch. La 3DS dépasserait également les 100 000 exemplaires…Source : http://www.vgchartz.com/weekly/42932/Global/