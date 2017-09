Voilà du Gameplay de Outcast second Contact en compagnie d'un développeurOn y apprends 2-3 infos intéressantes comme une Version Switch possible (pas confirmé à 100%) que le jeu ne sera pas vendu le prix d'un AAA, et Qu'il va servir de bases pour les prochains Opus...Oui vous avez bien entendu ils comptent se pencher sur la suite dès que Outcast Second Contact sera sorti...voilà bon visionnage