Voici une Information autour du jeu Yakuza Kiwami :Le jeu, bien que disponible depuis un petit moment, vient d’être testé par Gamekult, qui lui accorde la note de 7/10. Pour rappel, le jeu Yakuza Kiwami 2 sortira en décembre de cette année au Japon, et surement en 2018 chez nous, exclusivement sur Ps4…Source : https://www.gamekult.com/jeux/yakuza-kiwami-3050542617/test.html

posted the 09/04/2017 at 05:39 PM by link49