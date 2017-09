Au milieu des exclusivités Microsoft, et en dehors de Forza 7, nous retrouvons le très sexy Cuphead qui arrivera d'ailleurs dès la fin septembre. Le Run'n'Gun, teinté de plateforme, de Studio MDHR nous revient aujourd'hui à travers de nouveaux médias.



En effet, durant la PAX West de Seattle, le constructeur et le studio indépendant ont diffusé du gameplay inédit, ainsi que les images que vous pouvez consulter ci-dessous. Pour rappel, le titre s'inspire des dessins animés des années 30, ce qui donne un résultat original et tout bonnement sublime.