Le studio Milestone annonce que le dernier épisode de la série MXGP sera le premier jeu de course de motocross à sortir sur Nintendo Switch.



Avec MXGP 3 sur Nintendo Switch, les joueurs auront la possibilité de profiter des sensations de l’un des championnats les plus attrayants et bourrés d’adrénaline (dédiée à la saison de courses 2016), n’importe où, n’importe quand. Le mode carrière permettra aux joueurs de commencer dans la catégorie MX2, de grimper dans le classement et d’accroître leur notoriété pour se mesurer à d’autres pilotes et devenir le nouveau Champion du Monde de MXGP.



Tous les pilotes, motos et circuits de la saison 2016, y compris le Monster Energy FIM Motocross des Nations seront présents dans cette version Switch de MXGP 3 : The Official Videogame prévue pour la fin de l’année. Un degré de personnalisation encore plus complet des pilotes et des motocross sera de la partie : plus de 300 items officiels de plus de 75 marques soit 40% d’éléments personnalisables supplémentaires par rapport à l’édition précédente.

Le trailer de MXGP 3 sur Nintendo Switch





Milestone