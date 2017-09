HelloJ'avais envie de partager avec vous ma dernière petite production, une vidéo sur les produits de Bioworld, exposé à la Gamescom 2017 !Je suis un grand fan de la marque, qui arrive à concilier les licences de jeux vidéo avec des vêtements gamers, que je porte d'ailleurs tous les jours (et oui, mon bonnet Pikachu vient de chez eux).Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai écrit un article entier sur leur dernière collection, avec des photos de qualité, et des photos à 360°Enfin pour terminer avec cette gamescom 2017, l'ensemble de mes articles peuvent être retrouvés ici :Voilà :-) ! J'ai encore quelques tests et previews à écrire avant d'être prêt pour le gargantuesque Destiny 2