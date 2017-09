Comme beaucoup d'entre nous, je suppose, j'utilise très souvent l'appli GMAEKYO sur mon iPhone (pas top mais bien pratique plutôt que passer par le navigateur) et j'aurais une question la concernant. Ceux qui l'utilisent le savent, il y a bien longtemps que l'application n'a pas été mise à jour. Seulement voila avec l'arrivé d'IOS 11, avant la fin du mois, toutes les applications qui n'auront pas migrées vers le 64bits seront inutilisable. Donc aller vous faire une MAJ prochainement avant la mort annoncées des applications 32bits ? Surtout qu'ils y en a sent doute plusieurs (pas moi) d'entres vous qui ont déboursés 1,09€ pour avoir une version sans pub...

Who likes this ?

posted the 09/04/2017 at 12:22 PM by link571