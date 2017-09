Prevu pour mi-Septembre, Paprium le nouveau jeu de Watermelon (Pier Solar) est finalement repoussé a debut 2018 sans plus de précision.Pourquoi alors que le jeu est pret ? Tout simplement parce que Paypal leur a bloqué leurs fonds sans reels raisons apparentes, que ça a foutu la merde dans leur calendrier et qu'il est impossible depuis un moment d'acheter ou préco sur le site.Watermelon rassure les joueurs en disant avoir trouvé les bonnes personnes pour remédier au probleme et que tout devrait rentrer dans l'ordre pour eux d'ici un mois.

Who likes this ?

posted the 09/04/2017 at 11:20 AM by guiguif