Nightmare Creatures est un survival horror sorti en 1997 sur PC, Nintendo 64 et PlayStation. Le jeu a été développé par Kalisto Entertainment et édité par Activision.Jaquette de la version PS1Un nouveau studio (Albino Moose Games) se chargerait du développement de ce nouveau...les événements de ce projet se dérouleront à la fois avant et après ceux du premier Nightmare Creatures (qui prend place en 1834) en compagnie de personnages familiers et inédits, lesquels auront une nouvelle fois pour but de stopper le démoniaque Adam Crowley dans un Londres cerné par les loups-garous et autres créatures cauchemardesques.