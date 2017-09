Bon je me suis mis tardivement à la saga Uncharted... A vrai dire je n'ai fait que le 4 que j'ai trouvé juste fabuleux et parfaitHier j'ai terminé The Lost Legacy... Très bien aussi mais il m'a quand meme moins enivré...Bref, je n'ai jamais fait The Last Of Us, (je l'ai meme revendu sans l'avoir fait en fait ^^) j'ai en fait "peur" de ne pas trop accroché car assez meme carrément différent de Uncharted (heureusement me direz vous) mais je sais pas...