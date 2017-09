Salut tout le monde!



Que pensez vous du nouveau CoD après avoir touché à la Beta?



Personnellement, je suis optimiste. Je trouve que le retour au gameplay classique + WW2 fait du bien.



Ça faisait longtemps que j'attendais un retour à cette époque. J'en suis satisfait. Biensûr que les mouvements sont abused, et que c'est arcade. Ça reste du CoD.



J'ai eu beaucoup de mal au début. Je trouve que le jeu est punitif. Tu manques une balle ou t'es un peu lent le temps d'une fraction de seconde, et c'est la mort assurée. C'est plus marqué que dans les autres CoD je trouve.



Petit HS : Je sais pas si c'est ma connection ,si c'est du à la beta seulement, mais y'a pas mal de fois où je tire en premier, je rate pas une balle, et je crève avant. Surtout avec les Smg (Sauf la T100 avec laquelle ça va mieux!). A noter que le flinch (tressaillement quand on est touché) à l'air davoir disparu...



Étrangement, dans tous les Cod, j'ai un meilleur ratio la journée. Après 20h, je touche plus rien!



Ça vous le fait aussi? Peut être que c'est pas ma connection. Peut être que tous les Jedi se connectent à la même heure, ou alors, je suis simplement fatigué :-)



Quoiqu'il en soit, sans avoir d'argument concret, je le trouve plein d'espoir cet opus. Je m'amuse pas mal, et je trouve que ce jeu a un feeling "old school". J'ai plus l'impression de jouer à un Cod old Gen que Post-BO2.





Un titre plein d'espoir donc pour moi.



Reste à voir la version finale : l'ensemble des maps, armes, atouts et biensûr, la nouvelle variante depuis un moment : Les éventuels ajouts deguelasses des largages/ravitaillements...



Alors, qu'en avez vous pensé?



Ce n'est qu'une Beta, mais c'est quand même un bon échantillon pour se faire un premier avis.



Edit : Et cette killcam de fin aussi! Je me disais "C'est pas possible, chaque killcam de fin on voit un ninja tout niquer!" En fait, c'est pas le dernier kill, mais l'action jugée la plus heroique par le serveur.