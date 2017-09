Voici une Information autour de la Xbox One X :Tout d’abord, Aaron Greenberg conseille à tous ceux qui veulent obtenir la console de la réserver, estimant que la console sera en rupture de stock à sa sortie. Microsoft a d’ailleurs une longue liste de choses qu'ils veulent faire avec la Xbox One : les jeux, l'innovation, Mixer, les services en direct et les accessoires, entre autres. Pour promouvoir la console, une campagne marketing avec Samsung sera faite. Lorsque les gens vont demander quelle console acheter avec un téléviseur 4K, Samsung va recommander la Xbox One X, les deux entreprises travaillent ensemble pour optimiser la 4K entre la console et les téléviseurs. De son côté, Microsoft recommandera à ses clients les téléviseurs Samsung QLED, qui sont également utilisés pour présenter les jeux Xbox One X à la PAX West 2017. Aaron Greenberg estime que Samsung est un partenaire formidable, les entreprises ayant des objectifs communs s'entraidant.Concernant la version Xbox One X du jeu Final Fantasy XV, Hajime Tabata précise que le jeu tournera nativement à une résolution 3K (3072 x 1728 pixels ou 1800 p) et sera upscalisé en 4K grâce la technologie Checkerboard, qui est la solution adoptée sur la version Ps4 Pro…Sources : http://www.dualshockers.com/xbox-one-x-sell-out-aaron-greenberg/ et http://www.dualshockers.com/final-fantasy-xv-xbox-one-x-checkerboard-4k/