Oceanhorn est a la base un jeu smartphone sortie en 2013 qui ne s’est jamais caché de copier Zelda, un jeu très bien noté a l’époque et qui par magie lors de sa conversion PC et consoles s’est plutôt fait descendre par la presse et une certaine partie des joueurs qui ne voyaient en lui qu’un pauvre plagiat.A juste titre ? Pas vraiment.- Bonne aventure- Gameplay qui fait le job- Bons donjons- L’Ile Murmure- Histoire qui se laisse suivre- OST réussie- Si on aime les Zelda a l’ancienne, ya pas de raison de ne pas apprécier Oceanhorn- Portage d’un jeu Smartphone donc graphiquement une gen et demi de retard- Le Chara design générique- Manque de challenge- Boss pas très intéressantsVoyages en bateau d’iles en iles et quelques donjons avec un nouvel équipement à la clef, Oceanhorn reprend les codes de Zelda WW pour les transposer de maniere old school avec une camera fixe et une vue type 3D isométrique.L’histoire principale sans être originale se laisse suivre sans déplaisir (d’ailleurs il est marrant de voir une certaine idée proche de celle de Breath of the Wild, comme quoi…), les différentes iles sont dans l’ensemble agréables a parcourir grâce à des décors et à un level design généralement de bonne qualité, et la musique est dans l’ensemble plutôt pas mal avec une mention spéciale pour le Sailing Theme (le vrai). D’ailleurs en parlant de la musique, les pistes de Nobuo Uematsu et de Kenji Ito qui ont disparues dans le portage PC sont finalement bien présentes dans les versions consoles (versions consoles Master Race).Au final très peu de reproche à faire au titre a part peut-être un manque de challenge, des combats de boss peu inspirés (boss de fin en tete) et un manque de charme au niveau de son chara design.