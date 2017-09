Yosh tout le monde!



Ca fait un bon moment que je ne me suis pas connecté ici même si ça ne m'empêche pas de venir faire un tour tous les jours sur le site histoire de voir les news.



J'aime pas plus que ça étaler ma vie sur le net mais après avoir envoyé un paquet de CV et avoir eu très peu d'entretien, je me tourne vers vous pour savoir si vous n'auriez pas connaissance de personne cherchant un comptable ou si vous certain d'entres vous ne travailleraient peut être pas dans une boîte qui en chercherait un dans le Val d'Oise (Côté Deuil la Barre jusqu'à Pontoise) ou du côté de Saint Denis (La ligne H y passant, autant agrandir un peu la zone de recherche à ce côté du 93 riche en entreprises).



Cela fait plus d'un an que je suis consultant dans la comptabilité et ce boulot m'horripile au plus haut point: nous sommes mis à disposition de gros clients dans le cadre de mission plus ou moins longue. Sur le principe, le boulot est intéressant mais travailler dans des très grosses boîtes n'est clairement pas quelque chose qui est fait pour moi surtout au vu des heures demandées face à la reconnaissance qu'il y a en face (les 39h sont bien souvent largement dépassées).



Ce qui m'a également décidé à chercher un poste plus prêt de chez moi et qu'en août 2016, ma femme a accouché et au cours de cette année, j'ai fini par ne pas voir énormément mon fils réveillé en rentrant le soir.



Ca doit faire environ trois mois que j'envoie des CV dès qu'un poste de comptable sur lequel je suis convaincu d'avoir les pré-requis est affiché sur Monster, Apec, Pôle Emploi, et j'en passe mais au final, je n'ai réussi à passer que 3 entretiens et aucun des trois n'a donné de suite favorable.



Evidemment, je suis conscient que ce n'est pas la meilleure période pour chercher à l'approche des congés d'été en juin et qu'il y a finalement peu d'annonces sur juillet & août mais je dois bien avouer que c'est assez déprimant à force ^^'



Donc si certains d'entres vous entendent parler d'un poste qui se libérerait là où vous bossez et que c'est dans ma zone géographique, pensez à moi s'il vous plait!



Merci à tous pour votre aide.



Bonne nuit à tous!