Hey Gamekyo^^Bon ok je voulais posté un autre retour de brocante avant celui la, mais celui de ce matin était... Fort intéressant !Au début pas grand chose, vu que je recherche des cartes Pokémon et tout ce qui est console et jeux retro...Et la je vois un stand avec neuf jeux NES et un de la SNES... Bon je regarde et je demande le prix par curiosité (comme j'ai l'habitude d'entendre des 15/20€ le jeu) Et la surprise ! 2€ l'unité ! Tant qu'à faire, je me suis fait plaisir et j'ai acheter le lot pour 20€ que voici:Mario 1 et 3, Tetris, Ice Climber... Et le Mario All Star ! Je le cherchais avant mais au vus de certains prix j'avais préférer attendre, et j'ai bien fait finalement.Ah oui et aussi:Je testerais un jour, mais voici une cartouche pirate, ou Multicart je crois. M'enfin je pense pas qu'il y ait tout les grand hit de la console dessus, au pire des petits jeux. (et la cartouche est bien dégueulasse quand même ! Sa fait tellement bas de gamme)Sur ce, à une prochaine !