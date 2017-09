Pour ceux que ça intéresse, je vend quelques livres sur le jeu vidéo (prix hors fdp).



Livres sur le jeu vidéo



Je suis 10 à 15 euros moins cher que le neuf



- L'histoire de Shenmue (édition standard) : 15 euros

- Megadrive XXVeme Anniversaire : 35 euros

- L'Anthologie Playstation (édition standard) : 30 euros

- Au cœur de la Xbox : 14 euros (vendu)



Hors jeux vidéo, j'ai pour les fans d'histoire l'intégrale de l'oeuvre de Ibn Khaldoun.



Magazines :



IG Mag n°14, 20 et hors série 4 : 7 euros chacun

JV Mag (hors série Dreamcast/N64 et n°19) : 5 euros chacun

Video Gamer Retro n°1 : 4 euros

Retrogamer Collection n°1 : 8 euros



J'ai d'autres magazines pour ceux que ça intéresse



Manga



City Hunter Tome 33 (édition j'ai lu) : 10 euros



Jeux Megadrive



Another World (cartouche uniquement) : 10 euros

Sega Sports 3 jeux en 1 (cartouche seule) : 3 euros

Asterix et le pouvoir des dieux (cartouche seule, petite fêlure au dessus) : 6 euros



Hors livres, je me débarrasse des objets suivants :



Consoles HS



2 Dreamcast Jap (bloc optique HS, sans vis) : 15 euros pièces

Playstation 1 HS : 5 euros piéce

Manette Dreamcast : 10 euros



Informatique



Processeur i5 4570 3,2 Ghz : 199 euros

Carte mére LGA1150 : 40 euros



Plus d'info par mp, je vais surement proposer des Xbox entre septembre et décembre pour info