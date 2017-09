Voici les jeux que je vais prendre pendant ce mois qui débute :Ma 3DS va bein servir, avec deux gros jeux : Monster Hunter Stories et surtout Metroid : Samus Returns. J’espère que mon Collector d’Amazon Allemagne ne sera pas annulé.Je prends aussi deux Figurines Amiibo à l’effigie du dernier Metroid. Et les jeux que j’hésite encore à prendre :Je n’ai pas trop accroché à Pokken Tournament sur WiiU, le dernier Marvel X Capcom me tente mais sans plus, et Warriors All-Stars me fait de l’œil, mais pas assez. Reste YS VIII, que je prendrais normalement sur PsVita…Source : member15179.html