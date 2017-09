Demandes

Bonjour / Bonsoir tout le monde !



J'ai un soucis d'ordre technique que j'aimerais aborder ici, car je me dis que dans ce milieu rempli de geeks, il doit bien en avoir un qui pourra me donner une réponse.



Tout d'abord, pas la peine de me dire du "Google est ton ami", j'ai fait mes recherches. Si j'avais eu une réponse claire, je ne serais pas ici !



Bref, je vous explique :



Je voudrais me lancer dans un certain type de podcast, à savoir le Commentary Track. En gros je regarde un film avec des invités et on en parle. Concept très simple.



Pour cela, il faudrait que j'ai la possibilité d'enregistrer des conversations Skype. Je ne pourrais évidemment pas toujours recevoir des gens chez moi, donc il me faut cette possibilité.



Jusque là, pas vraiment besoin de vous non plus. J'ai déjà enregistré plusieurs fois des conversations Skype donc pas de problèmes.



Le soucis vient que cette fois-ci, il y aura également le son du film sur l'ordinateur en plus de notre conversation sur Skype. Or, je ne voudrais enregistrer que ce qu'il se dit sur Skype et non pas le reste du son émis par l'ordinateur.

C'est bien entendu dans une envie de ne pas m'exposer légalement en passant le son du film.



Les logiciels que j'utilise enregistre tous les sons émis par mon ordinateur ce qui ne me gêne pas d'habitude vu que je ne fais rien à côté quand j'enregistre. Mais ici il y aura forcément le son du film en plus dans l'équation. Et je ne vais pas regarder le film en muet pour éviter ce soucis.



J'aimerais donc que quelqu'un puisse me conseiller un logiciel ou simplement me dire comment paramétrer l'un de ceux que j'utilise déjà pour enregistrer la conversation Skype entière (moi + invités) sans enregistrer le son du film émis par le même ordinateur que j'utilise.



Voici ma petite liste de logiciel :

- Audacity

- MP3 Skype Recorder



Je pourrais en télécharger un autre si il y a mieux bien évidemment, je ne suis pas fermé.



Et si il y a besoin, je vous donne ma configuration machine :



- Windows 10



Voilà, merci aux âmes charitables qui lisent mon soucis et j'espère ne pas demander l'impossible !