Plus d'informations sur le prochain jeu God of War pour PS4 ont été divulguées dans un podcast inclus sur le site officiel du jeu, partagé directement par le directeur Cory Barlog.Nous apprenons que le vieux Futhark est la langue de base dans le jeu, mais chaque royaume est propre, et il est possible d'en apprendre quelques-uns. Le fait de traduire certaines de ces inscriptions peut ouvrir des parties du jeu ou révéler des quêtes cachées.Le jeu comprend la magie, et il implique des mots, des incantations et des runes parlées. La magie de la Terre implique de toucher le sol, et Kratos peut ouvrir un objet magique qui permettra à Atreus de se rappeler des histoires qu'il lui a racontées.Les runes relient les personnages à l'énergie magique du monde et sont habitués à les imiter avec de l'énergie via des tatouages ​​(comme ceux des bras d'Atreus ). Kratos et Atreus devront traduire certaines de ces règles, et certains casse-tête impliquent de le faire pour prendre une décision.Les dieux Nordiques sont représentés différemment par rapport aux dieux grecs. Les dieux grecs sont un peu comme les politiciens, manipulant les humains pour faire leur offre, alors que les dieux nordiques sont plus terre-à-terre.Il existe trois sortes de dieux Nordiques, l'Æsir, le Vanir et les Géants. L'Æsir vit tous les moments au maximum, toujours prêt à se battre et à s'ennivrer. Les Vanir vivent en harmonie avec la nature, gardent l'équilibre et agissent comme gardiens de la magie. Les Géants sont ceux qui créent des choses étonnantes, mais ils finissent par être pris au milieu dans le conflit entre Æsir et Vanir.