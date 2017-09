The Share Players

C'est LE point de départ de leur passion commune, celle par qui tout a commencé pour eux... Cette semaine, les Share Players rendent hommage à une vieille dame toujours aussi élégante, la NES, première "vraie" console de salon de Nintendo. Quelle est son histoire ? Quels sont les jeux qui ont le plus marqués Roman et Yannick ? Anecdotes, souvenirs... voici la rétrospective de la NES. Bon visionnage ! -- Soutenez nous : https://youtube.streamlabs.com/theshareplayers Suivre les Share Players sur Twitter : @theSharePlayers Sur Facebook : facebook.com/theSharePlayers En Podcast Audio sur iTunes : https://itunes.apple.com/fr/podcast/ttheshareplayers/id965677536 En Podcast Audio ailleurs que sur iTunes : http://feeds.feedburner.com/theshareplayers

posted the 09/03/2017 at 03:28 PM