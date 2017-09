Voici l'épisode 8 des trésors de Nintendo Océan qui fait sont retour avec une vidéo rare de mes vhs de Gameone qui date de 2003 !Emission spécial zelda wind waker pour ce 8eme épisodeDédicasse à la teamg1 et à la teamg1familyBon souvenir à tous et à toutes !

posted the 09/03/2017 at 11:59 AM by link84