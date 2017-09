Je l'ai terminé hier soir après 8h37 de jeu...Et je confirme que pour moi c'est le meilleur Uncharted de la série auquel j'ai joué.Sur de nombreux points je le trouve plus réussi qu'Uncharted 4.J'ai adoré Uncharted 4 mais bordel que ce titre est lent à démarrer avec blinde de séquences trop longues et qui deviennent à la limite ennuyantes à suivre. Je trouve de toute façon Uncharted 4 trop lourd au niveau de son écriture, c'est ce qui fait qu'une fois terminé je n'avais pas envie d'y rejouer pour ça.Ça parle souvent à n'en plus finir, dans les premières heures de jeu les phases de gameplay sont entrecoupées sans cesse de CG et cela casse beaucoup trop le rythme du jeu.En comparaison The Lost Legacy est d'une fluidité exemplaire, l'introduction est parfaite, le scénario est vraiment très bon, les séquences s'enchainent à la perfection, aucun temps mort, on ne s'ennuie jamais.Les points positifs en vrac:- Encore plus beau qu'Uncharted 4 (qui est surement déjà le plus beau jeu encore actuel), c'est simple désormais la distinction entre artwork et graphismes 3d est quasi abolie tant c'est d'une finesse et d'une richesse en détails incroyable. Que ce soit les panoramas en extérieur ou les intérieurs, c'est absolument ahurissant de beauté.-Le duo Nadine et Chloé, deux personnages bien écrits avec une forte personnalité, qui fonctionne à merveille. L'évolution de leur relation est crédible, il n'y a jamais aucun moment de téléphoné ou qui sonne faux. L'un des meilleurs duo dans un jeu vidéo depuis des lustres je trouve.-J'ai trouvé l'antagoniste principal de cet épisode vraiment intéressant et sa mise en scène lorsqu'on le rencontre à plusieurs reprises dans le jeu le met sacrément en valeur. La séquence finale avec lui est superbe dans sa mise en scène, c'est surement le meilleur final de tous les uncharted confondus pour moi.-La bande son, j'ai envie de dire ENFIN ! Oui parce qu'honnêtement je suis très sensible sur ce point dans un jeu, et franchement j'ai toujours trouvé que l'OST des uncharted était d'une platitude incroyable et sans aucune musique vraiment mémorable et jamais je n'ai eu envie de la ré-écouter après sur youtube.Ici enfin on a de vrais thèmes qui accompagnent parfaitement les séquences du jeu et les moments forts. J'ai eu vraiment plaisir à les réécouter juste après avoir terminé le jeu.-Les phases de gameplay parfaitement équilibrés. A la poubelle donc la quasi-simulation d'escalade que nous proposait Uncharted 4 très souvent et qui rendait le jeu quelque peu répétitif à la fin. Ici les séquences "exploration/énigmes/gun fight/grimpette" sont parfaitement dosées, aucunes ne prévalent sur une autre.-Le chapitre 4, niveau ouvert avec plusieurs coins à parcourir dans l'ordre que l'on souhaite, qui est une idée absolument rafraichissante dans un Uncharted. Ce niveau est clairement l'aboutissement du niveau semi ouvert de Madagascar d'Uncharted 4 qui à donc servi de base.Ce niveau est génial à parcourir de plus il y a une grosse quête annexe intéressante à faire parce qu'elle permet d'obtenir à la fin un objet magique très utile si on veut platiner plus facilement le jeu.C'est vraiment le pivot central du jeu, celui qui lui donne un nouveau souffle à la série et qui a fait l'objet d'un grand soin dans son architecture. Résultat: on y passe presque la moitié du jeu sans une seule seconde d'ennui !-La variété des décors et des niveaux traversés. Si il est deux fois plus court en terme de durée de vie cependant on parcours une multiplicité de niveau et de décors très important. C'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais et qu'on a toujours envie d'avancer.Les points négatifs en vrac:-Forcément trop court (9 chapitres et puis s'en vont), c'est tellement bon qu'on en voudrait toujours plus.-Les motivations de l'antagoniste qui auraient méritées un peu plus d'éclaircissement même si on comprends pourquoi il agit ainsi, certains points dans ses objectifs restent quand même un peu alambiqués.-Bien que le dernier chapitre est un enchainement de séquences cultes, j'aurai voulu encore plus de séquences spectaculaires dans le coeur du jeu mais c'est vraiment pour chipoter.Bref pour moi donc le meilleur Uncharted actuel mais aussi je le dis clairement le meilleur Tomb Raider like qui existe.