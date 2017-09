Salut, je suis en ce moment en train d'essayer de compléter ma collectionet j'essaye d'obtenir la plupart de leurs jeux. J'ai pour le moment réussi à en chopper quelques-uns mais certains posent problème. Je m'en remet donc à vous pour savoir où est-ce que je pourrais éventuellement les trouver ou même par le plus grand des hasards si certains d'entre vous vendent ces jeux.Je les cherche tous en complet : jeu, boite, notice et spin card/flyer quand il y en a et surtout très bon état.King's Field (Jap)King's Field II (Jap)King's Field III (Jap)King's Field IV (Jap)King's Field Dark Side Box 20th Anniversary (Jap)Shadow Tower (Jap)Shadow Tower Abyss (Jap)Spriggan Lunar Verse (Jap)Forever Kingdom (US)Metal Wolf Chaos (Jap)Kuon (Jap)Guide Dark Souls 1 Future Press (le guide est en anglais)Tous les ACE (Another Century Episode)Dark Souls With Artorias of The Abyss Edition (Jap)Dark Souls III PS4 First Press Limited Edition (Jap)Bon là je ne trouve pas de photo mais normalement c'est une boite noire avec dedans le jeu, une carte et je crois l'OST (un peu comme celle du dessus).Je privilégie les versions Jap car elles sont en général moins cher vu qu'elles intéressent moins de monde et aussi parce-que les Jap sont un peu moins adeptes du four fion que chez nous.