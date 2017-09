Dragon Ball Z Super GT

Détecte-le ! Combat à mort contre un ennemi invisible !!

pas d'épisode la semaine prochaine

:Le maître et l'élève sont attaqués par un ennemi invisible ! Gohan et Piccolo mènent un rude combat contre un ennemi qui ne laisse aucune trace ! Gohan et Piccolo se battent contre le Dr. Rota, mais soudainement, Rota est mis KO par une attaque extérieure. Le mystérieux assaillant s'en prend alors à Gohan et Piccolo, sans ne laisser aucune trace, et sa technique d'attaque est inconnue. Gohan et Piccolo pourront-ils trouver la solution contre ce mystérieux inconnu ?(Traduction DB-Z.com)