White Owls, le studio fondé par le créateur de Deadly Premonition et D4: Dark Dreams Do not Die, Hidetaka "Swery" Suehiro, a lancé la campagne Fig pour son "RPG de simulation de vie de remboursement de dette", The Good Life . Il recherche un financement de 1,5 million de dollars.Prévu pour sur PlayStation 4 et PC via Steam, et développé en partenariat avec Grounding ( Crimson Dragon , Phantom Dust ) et Camouflaj ( République ), le jeu met les joueurs dans le rôle de Naomi, un photographe de New York qui se retrouve coincé dans Rainy Woods, une ville de bas-fonds dans l'Angleterre rurale, pour rembourser une «dette massive». À cinq heures et demie de trajet en bus de Londres, Rainy Woods n'a pas d'Internet, pas de service de téléphonie, ni café, ni clubbing . Mais il y a un «secret bizarre». Selon White Owls, les joueurs se sentiront "à la fois aliénés, mais étrangement confortables" dans cette ville de style RPG "remplie d'activités amusantes et de personnages fascinants". Cela promet une "histoire tordante et mystérieuse, qui vous aura captivé. "