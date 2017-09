Cela fait quelque temps qu'il est très actif sur Twitter, je ne connaissais pas l'artiste Demizu Posuka il y a encore quelques mois.Je voyais passer de superbes illustrations par ci par là, et chaque fois je restais scotché !Puis j'ai découvert le manga Yakusoku no Neverland, une tuerie ! (ça arrive en France en 201l'histoire est top et les dessins vraiment bons.Je n'ose imaginer ce que ça donnera quand il fera un Shonen type Dragon Ball avec son style !Et clou du spectacle, son artbook est sorti il y a peu, avec un sélection des meilleures illustrations de l'artiste. Sa réputation monte en flèche et à mon avis, dans un ou deux ans, on ne parlera plus que de lui ! Je sais pas vous, mais moi, il me fait le même effet que Toriyama dans les années 90Ce style, ces couleurs...Je vous recommande donc vivement son super artbook dispo sur Amazon pour une trentaine d'euros.Il est imprimé sur un papier de qualité, les couleurs ressortent très bien, chaque page pourrait faire une tableau à accrocher sur mon mur ! (OK je suis un gros fan ^^)Artbook Demizu Posuka http://amzn.to/2iRvoDA Le meilleur achat de cet été pour moi (avec le collector Ni no Kuni 2^^)