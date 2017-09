Voici le dernier Top Most Wanted Famitsu allant du 03 au 09 août 2017 :Les jeux Kingdom Hearts III et Metroid : Samus Returns perdent une place, Final Fantasy VII Remake, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon, Xenoblade Chronicles 2, Super Mario Odyssey et Monster Hunter World restent stables, Fire Emblem Warriors gagne dix places sur Nintendo Switch et perd une place sur 3DS, Creed Origins sur Ps4 et Monster Hunter XX sur Nintendo Switch font leur retours, Dragon Ball FighterZ sur Ps4 gagne trois places et Itadaki Street DQ & FF 30th Anniversary sur Ps4 fait son entrée …Source : http://nintendoeverything.com/famitsus-most-wanted-games-82717/