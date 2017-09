Bonjour, ce matin la Corée du nord a procéder a son 6eme test nucléaire , le 1er datant de 2006 provoquant un séisme non naturel de 6.3 ont peut se poser les questions suivantes, depuis quelques temps les tensions internationales sont nombreuses contre la CDN qui provoque en envoyant des bombes dans la mer, un tir récent a même survoler le Japon. Le dictateur coréen a mis le Japon en garde contre son «autodestruction imminente» question, êtes vous prêt a priez atome ? pensez vous qu'une guerre nucléaire peut se produire ? la menace est plus que sérieuse !

posted the 09/03/2017 at 04:36 AM by piouzy