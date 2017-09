Voici une Information autour du jeu Final Fantasy XV :Il y a quelques jours, lors de la Gamescom 2017, Hajime Tabata a déclaré que le jeu Final Fantasy XV pourrait sortir sur Nintendo Switch. Étant donné que sa déclaration était assez vague, Hajime Tabata a précisé sa pensée vis-à-vis d’un possible portage aujourd'hui à la PAX West 2017. Il a expliqué que rien n'a encore été décidé. L'équipe de développement teste les spécifications que la Nintendo Switch peut fournir. Ils ont essayé de tester le moteur Luminous Engine, qui est le moteur du jeu sur Ps4 et Xbox One, sur la Nintendo Switch, et ils ont compris que l'équipe ne peut pas faire ressortir la plus grande partie du moteur sur cette plate-forme. Pour l'instant, ils ont arrêté les tests, mais ils regardent toujours comment ils pourraient faire. Il a ensuite précisé que l'équipe n'a pas encore fait d'optimisation spécifique du moteur Liminous Engine sur la console de Nintendo. Ils l'ont simplement chargé pour voir comment cela fonctionnerait. Ils ont également fait des tests avec les moteurs Unity et Unreal Engine 4, et ils ont remarqué que ceux-ci fonctionnaient bien sur Nintendo Switch. L'équipe est à un point où ils comprennent les spécificités techniques de la Nintendo Switch, et ils continueront de regarder ce qu'ils peuvent faire sur cette plate-forme. Entre le jeu de base et la Pocket Edition, si Square-Enix veut publier quelque chose sur la console hybride de Nintendo, ils veulent s'assurer qu'ils capitaliseront sur les caractéristiques de la plate-forme, en tirant son meilleur parti…Source : http://www.dualshockers.com/final-fantasy-xv-nintendo-switch-tease-clarified/