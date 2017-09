Pour ceux que ça intéresse, je vend quelques livres sur le jeu vidéo (prix hors fdp) :



- L'histoire de Shenmue (édition standard) : 15 euros

- Megadrive XXVeme Anniversaire : 35 euros

- L'Anthologie Playstation (édition standard) : 30 euros

- Au cœur de la Xbox : 14 euros (vendu)



J'ai aussi les IG Mag n°14, 20 et le hors série 4.ainsi que des JV Mag (hors série Dreamcast/N64 et n°19)



Plus d'info par mp