Hideki Yasuda du Ace Research Institute a apporté un nouveau bilan concernant Nippon Ichi. Il est dit que. Ainsi Nippon Ichi a lancé sur le marché japonais 30 000 exemplaires et 100 000 ventes à l'étranger. Si ces chiffres vous paraissent faibles, remettons les dans leur contexte. Disgaea 5 Complete est sorti fin mars 2017 sur Nintendo Switch, à une époque où la console venait d'être lancée et donc sur un parc faible. 30 000 ventes, c'est donc très bien pour le Japon, car si on compare les ventes japonaises de la version PS4, un titre sorti depuis 2 ans sur un parc beaucoup plus important, on atteint à peine les 50 000 ventes., ce qui n'est pas pour nous déplaire. Jusqu'à présent, NIS America a été beaucoup plus actif que son équivalent japonais sur Switch. Mis à part la publication de Disgaea 5 Complete en Amérique du Nord et en Europe, ils gèrent également plusieurs jeux à venir. Il s'agit notamment de Touhou Kobuto V: Burst Battle, Penny-Punching Princess et The Longest Five Minutes.