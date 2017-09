Voici une Information concernant le jeu Fire Emblem Warriors :Yosuke Hayashi précise que le jeu est maintenant GOLD. Il ne devrait donc pas connaître de report et sortir à la date prévue.Pour rappel, le jeu sortira le 20 octobre prochain, et aura la même box que celle du jeu Xenoblade Chronicles 3D, exclusivité New 3DS oblige.Le jeu sera également disponible sur Nintendo Switch, et sortira en même temps que son homologue sur portable…Source : https://www.gonintendo.com/stories/289137-fire-emblem-warriors-goes-gold