Bonjour,



Je viens de recevoir deux codes supplémentaires pour la Beta de Call of Duty WW2.



Premier arrivé, premier servi. Je réside à Montréal donc pas certain que le code marche sur le store EU.



Bon samedi !



Xbox One Token 1:

H32W2-DVXWK-69T4K-2727H-9KFHZ



Xbox One Token 2:

6PC47-6PYR4-3FPK3-W7V9Y-7KD7Z