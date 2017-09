Certains ont peut-être remarqué un timbre de voix un peu différent pour Travis dans le premier trailer de, c'est normal. En effet, l'acteur a changé !, acteur fortement reconnu dans le milieu et qui incarnait Travis dans les premiers jeux, a confirmé surqu'il n'a pas été (encore) contacté pour reprendre le rôle de l'assassin otaku tant chéri par les joueurs. Voici le trailer en meilleure version et non censuré où on entend bien la nouvelle voix :a posté plusieurs messages/répliques de la série indiquant sa déception et son souhait de reprendre le rôle de Travis. J'espère qu'on lui en donnera l'occasion et qu'il y a juste eu un souci pour le trailer car même si le nouvel acteur passe plutôt bien (j'ai vraiment eu du mal à me rendre compte que ce n'était plus le même),EST Travis Touchdown, il participe grandement au charme du perso' et de la série pour moi.Après tout, personne d'autre ne balance des insultes comme lui :