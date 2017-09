Non non, je me suis pas trompé, c'est bien celle de Death Note et pas des Frères ScottQui aurait cru un jour que Death Note serait associé à ces musiques ?( le son en soit est bon mais quand tu l'entends pendant ce moment en particulier du film, ça fait tellement grosse parodie youtube, mais non c'est bien dans le film, c'était vraiment too much le combo avec cette musique et le slow motion