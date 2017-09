Je n'avais plus le jeu depuis fin d'année dernière donc je me suis repris le jeu sur le PSN avec le season pass et en rejouant j'ai remarqué direct un meilleur frame rate (surtout que je me suis refait Bloodborne le mois dernier et que lui a un frame rate qui toussotte) et bien normal puisque le jeu a bien reçu un patch Pro au mois de Mars juste avant la sortie du dernier DLC ( pas Bloodborne...) et qu'il augmente le frame rate du jeu!!Mais non le jeu ne devient pas 1080p 60 fps puisque que le frame rate fait dumais c'est toujours plus agréable qu'un 30fps avec des chutes!