Voici une Information concernant la Xbox One :– Destiny 2– NASCAR Heat 2– Pro Evolution Soccer 2018– XCOM 2 : War of the Chosen DLC– Baja : Edge of Control HD– Dishonored : Death of the Outsider– NBA Live 18– NHL 18– Marvel vs. Capcom: Infinite– Pankapu– NBA 2K18– The LEGO Ninjago Movie Video Game– Project CARS 2– Batman: The Enemy Within Episode 2 – The Pact– Fallout 4 : Game of the Year Edition– Ruiner– Cuphead– FIFA 18Un mois assez chargé…Source : http://twinfinite.net/2017/08/xbox-one-video-game-releases-september-2017/