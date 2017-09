En début de semaine, Rockstar a ajouté le mode Guerre Motorisée dans GTA Online et celui-ci ressemble comme deux gouttes d'eau à PUBG. L'avez-vous testé ? Pour ma part je le trouve excellent et cela permettra d'attendre la sortie du vrai jeu sur consoles ^^ Note : Si vous avez apprécié la vidéo pensez à vous abonner à ma chaine, je prévois un gros truc pour les 1000 abonnés !

posted the 09/02/2017 at 04:56 PM by linkgar0u