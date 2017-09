Ptain, à la Gamescom 2017, j'ai eu le malheur de croiser la figurine D.Va et elle est juste sublime !Le truc, c'est que 500€ pour une figurine... Ca le fait pas. Même si j'ai grave envie de mettre la main à la poche tout de même, j'avoue que c'est énorme, c'est le prix d'une Xbox One X !M'enfin bref, wala, j'avais envie de partager avec vous ce (mini) moment de la Gamescom ^^ !

Like

Who likes this ?

posted the 09/02/2017 at 03:32 PM by suzukube