Comme vous le savez, First 4 Figure à teasé une figurine Metal Gear Solid il y a plusieurs semaines. Et le résultat est enfin dévoilé depuis hier.Au total, il y aura pas moins de 3 figurines différentes de Snake. Pour un prix de 524$ la figurineCette version est exclusive au site (le lien est tout en bas)Une version regularEt enfin la Stealth Camouflage Edition avec une carte signé par Alex Davis.Chaque figurines mesurent 44cm de haut et contient des LED ainsi qu'une cartes d’authentification.Elles sont superbes mais le prix est juste oufHS :Une figurine de Bowser est aussi prévue