First 4 Figures avait annoncé une nouvelle statue basée sur MGS1...Et la voici:Pas de taille dans la description mais elle a l'air énorme!Tout comme le prix 524 dollars... et près de 1000 dollars si vous voulez les deux versions ^^Perso je préfère les statues GECCO...Plus de détails ici:

Who likes this ?

posted the 09/02/2017 at 03:03 PM by ni2bo2