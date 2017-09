Voici encore 4 codes pour la beta de CoD WW2.Si vous prenez un code, dites-le en comm svpXbox One Token 1: 4KDDC-G3W3Q-66WD3-CJKXQ-R9JRZXbox One Token 2: DFF23-J24C4-3G4P9-VG7J7-YX64ZPS4 Token 1: RNRE-GFN5-GN7LPS4 Token 2: LLJQ-37NQ-6FC5

posted the 09/02/2017 at 01:48 PM by jarkeles