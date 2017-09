Cette fois les JDG reviennent sur les dessins animés Mortal Kombat pas un souvenir impérissable mais comme ça existe autant faire souffrir les copains.Et une annonce concernant les,JDG feras une série de vidéos web docu sur le club do voici le programme.Il y a 30 ans, on était tous invitésNuméro 1, c'est le Club DorothéeTous les mangas que vous préférezToutes les sitcoms produites par ABToutes ces chansons qu'on a fredonnéesCe sont les 30 ans que vous célébrez !

posted the 09/02/2017 at 01:08 PM by hijikatamayora13