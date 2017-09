"Déjà pas bien costaud techniquement, la partie artistique du titre est aussi plaisante à reluquer qu'une pub contre les mycoses entre les orteils à l'heure du dîner."



"A des années-lumière du premier trailer, le rendu du jeu souffre de modèles pas franchement très détaillés mais surtout d'un éclairage tout bonnement raté."



"Bref, un peu à la manière d'un kebab pas franchement bon de base, l'ajout de toutes les sauces en même temps ne rend pas le résultat succulent, loin de là..."



"Sachez qu'il nous a été impossible de maintenir le jeu à plus de 60 images/seconde constantes en Ultra sur notre configuration Sarge (i7 7700k, GTX 1080, 32 Go de Ram et SSD)."



"Les lags et freezes sont légion, tout comme les effets de rubberbanding (téléportant le joueur à une position antérieure à cause du manque d'informations livrées par le serveur."