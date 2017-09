Voici une Information autour du jeu Warriors All-Stars :Voici les notes obtenues par le jeu :- Digitally Downloaded : 100/100- Wccftech : 83/100- GameSpew : 80/100- Hardcore Gamer : 80/100- 4Players.de : 79/100- Meristation : 77/100- 3DJuegos : 75/100- Hobby Consolas : 75/100- PlayStation LifeStyle : 75/100- Vandal : 72/100- Twinfinite : 70/100- Attack of the Fanboy : 70/100- Destructoid : 70/100- GameSpot : 70/100- IGN Spain : 65/100- God is a Geek : 65/100- DualShockers : 65/100- Game Revolution : 60/100- Playstation Universe : 55/100- TheSixthAxis : 50/100- Push Square : 50/100Et pour finir, sa moyenne Metacitic actuelle ci-dessus.Pour rappel, le jeu est disponible depuis hier sur Ps4…Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/warriors-all-stars