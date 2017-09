Reçu ce matin les "Limited Run" de Wonderboy Dragon's Trap ! Trop content !Magnifiques éditions en plusieurs langues dont le français et avec 3 cartes collector en goodiesPour ceux qui ont pu les commander ici les avez vous reçu aussi?Bonus:Les 2 éditions en boîte réunies (la version asia sur Play Asia et la version Limited Run)

Who likes this ?

posted the 09/02/2017 at 10:21 AM by popomolos