Très bientôt, de nouvelles manettes seront vendues pour la PS4. Elles seront toutes basées sur le modèle Crystal mais avec différentes couleurs.Tout d’abord, la Dualshock 4 Crystal fait son grand retour mais dans un nouveau modèle. Cette fois, elle possède la fameuse barre lumineuse sur le pavé tactile ainsi que l’option contrôle USB et sans fil. Il sera possible de l’acquérir dès le 17 octobre mais elle n’arrivera pas seule.Deux autres déclinaisons verront le jour le 18 octobre. Ainsi, nous aurons droit au modèle Crystal en rouge et en bleu. Elles seront toujours transparentes comme le veut cette gamme de Dualshock 4

posted the 09/02/2017 at 10:21 AM by blur0d