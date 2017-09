Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Kotaku a fait un petit comparatif entre les deux dernières consoles vendues au Japon : la Ps4 et la Nintendo Switch.En 26 semaines, la Ps4 s’était écoulé à 665 720 exemplaires, contre 1 527 962 pour la Nintendo Switch. Pour que la Ps4 atteigne les 1 523 471 exemplaires écoulés, elle aura mis 69 semaines, contre seulement 26 pour la Nintendo Switch…Sources : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=d7009576b7ff3039c7f15915f09f5ada&t=1427090 et https://www.gonintendo.com/stories/289127-japan-another-look-at-switch-outpacing-ps4-sales

posted the 09/02/2017 at 09:50 AM by link49